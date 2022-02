Greenpeace: El hielo marino antártico alcanzará la extensión más baja en su historia

Santiago de Chile, 22 feb (EFE).- El hielo marino antártico alcanzará a lo largo de 2022 la extensión más baja registrada por satélite en su historia, una circunstancia que agrava la crisis climática y amenaza con cambiar de forma irreversible la actual forma de vida, advirtió este martes Greenpeace.

“Es aterrador presenciar cómo se derrite este océano. Las consecuencias de estos cambios se extienden a todo el planeta, afectando las redes alimentarias marinas de todo el mundo. A la vez, en 2020, vimos que el Ártico alcanzaba su segunda extensión de hielo marino más baja registrada, ahora necesitamos una red global de santuarios oceánicos viendo la crisis que está ocurriendo en ambos polos”, opinó.

“Cada ser humano en la Tierra depende de unos océanos saludables para sobrevivir; esta es una clara advertencia de que debemos protegerlos para siempre”, agregó la nota, firmada por Laura Meller, responsable de Océanos de Greenpeace a bordo del Arctic Sunrise, que navega en la Antártida.

In the most remote and vulnerable regions of the world, alarm bells continue to ring for our climate.https://t.co/NsCJmMF7N6#IPCC #ClimateEmergency

— Greenpeace PressDesk (@greenpeacepress) February 22, 2022