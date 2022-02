México apuesta por “proceso pacífico” para resolver el conflicto en Ucrania: Ebrard

Ciudad de México, 22 de febrero (EFE).– El Gobierno mexicano apostó este martes por un “proceso pacífico” que permita resolver las tensiones crecientes entre Ucrania y Rusia, según señaló el Canciller Marcelo Ebrard.

“En síntesis o en esencia, respaldamos el llamamiento que ha hecho el Secretario General de las Naciones Unidas (António Guterres) en favor de un proceso pacífico que permita resolver este conflicto. Es decir, que apostemos por la diplomacia”, dijo Ebrard durante un acto sobre la presentación de mejoras a los servicios consulares en América del Norte.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) agregó que se debe respetar “la integridad” de Ucrania y establecer “los procesos políticos correspondientes” con tal de evitar que “escale” el “conflicto”.

Agregó que no se tiene previsto evacuar la Embajada de México en Ucrania o sus funcionarios. “Respecto a la Embajada no tomaríamos ninguna decisión salvo que estuviera en grave peligro. (…) Hoy no es la situación”, dijo, tras indicar que se está atendiendo a las 96 familias con miembros de origen mexicano que se tienen registradas en ese país.