¿Tom Holland aparecerá en el final de Euphoria? Los fans tienen una teoría

Esta semana llegará el capítulo final de Euphoria a HBO Max, sin embargo, una supuesta escena filtrada revelaría a Tom Holland dentro de la ficción protagonizada por Zendaya.

MADRID, 22 de febrero (EuropaPress).- Es innegable que Tom Holland es el chico de moda. Tras arrasar en taquilla con Spider-Man: No Way Home, el actor británico vuelve a liderar la taquilla con Uncharted. La adaptación de la famosa saga de videojuegos ya ha superado los 139 millones de dólares tras dos semanas en cartelera. Su éxito coincide con el de Zendaya, su partenaire en la cinta de Marvel y en la vida real, la cual ha conquistado de nuevo al público en la segunda temporada de Euphoria. Tal es la sensación que provoca la pareja, que hay quienes creen haber visto al intérprete en el capítulo siete de la segunda temporada de la ficción de HBO.

Titulado The Theater and It’s Double (El teatro y es el doble), aunque los fans llaman al capítulo Lexi’s Play (La obra de Lexi), el episodio está centrado en el montaje teatral autobiográfico escrito, dirigido y protagonizado por Lexi (Maude Apatow). A lo largo de esta entrega, pueden verse varias escenas del público que ha acudido a ver la pieza teatral y es ahí donde parte del fandom jura haber visto al protagonista de Spider-Man: No Way Home.

Un dato que el público tiene en cuenta es que Holland ha declarado más de una vez su deseo de tener una aparición en la aplaudida serie de Sam Levinson.

“Escuchen, he estado pidiéndolo [un cameo en Euphoria] desde hace bastante tiempo y aún no ha ocurrido. Me siento decepcionado”, declaró el actor en una entrevista para IMDb en plena promoción de Spider-Man: No Way Home.

Aunque la presencia de Tom Holland hubiera podido interpretarse como una forma de despistar al fandom para sorprenderlo con una irrupción sorpresa, lo cierto es que su supuesto cameo ha resultado ser una falsa alarma. La imagen en la que podía verse a un asistente a la obra con un parecido a Holland ha resultado una instantánea modificada digitalmente.

#Euphoria #EuphoriaHBOMax ⚠️ATENCIÓN⚠️ ¡@TomHolland1996 ha salido en el 2×07 de la serie! O eso es lo que muchos se han creído tras hacerse viral un edit de un fan. La noticia es FALSA. No, el actor no hizo el esperado cameo en la obra de teatro. pic.twitter.com/Fc13kRSyaF — 《Previously SERIES》 (@PreviouslySerix) February 21, 2022

Eso sí, teniendo en cuenta que Hollando visitó el set de Euphoria “al menos en 30 ocasiones”, podría tomarse esto en cuenta de cara a la tercera temporada, ya confirmada, de la ficción. Por otro lado, debido a que estuvo varias veces en el rodaje, puede que hubiera visto el debut de Lexi sobre las tablas aunque, claro, lejos de las cámaras. El episodio final de la segunda temporada de Euphoria tiene previsto su estreno en HBO Max el 27 de febrero en Estados Unidos.

