Que no se victimice porque sabía quién era, responde Lilly Téllez al Presidente

La Senadora exmorenista respondió que ella no sería cómplice de López Obrador y no “sería sumisa por interés político y económico”.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- La Senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez respondió este martes al Presidente Andrés Manuel López Obrador y confirmó que el mandatario cometió un error debido a que ella no sería su cómplice.

“Confirmo que el Presidente López Obrador cometió un error conmigo: creyó que iba a ser cómplice y servil a cambio de la cercanía con su poder; que sería sumisa por interés político y económico como los parásitos que le rodean. Que no se victimice, pues bien sabía de mi carácter”, expuso la Senadora panista.

Confirmo que el Presidente López Obrador cometió un error conmigo: creyó que iba a ser cómplice y servil a cambio de la cercanía con su poder;

que sería sumisa por interés político y económico como los parásitos que le rodean.

Que no se victimice, pues bien sabía de mi carácter. — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 22, 2022

Además, la exconductora de televisión dijo que AMLO “debería ir a prisión por violar el artículo 4º constitucional”. “No ha garantizado el derecho a la protección de la salud de los mexicanos. Su política ante COVID, el desabasto de medicamentos y la destrucción del sistema de salud, han provocado miles de muertes”, manifestó.

Asimismo, dijo que el mandatario mexicano “podría ser enjuiciado por dejar en libertad a Ovidio Guzmán, de conformidad con el artículo 150 del Código Penal Federal”.

El presidente de México podría ser enjuiciado por dejar en libertad a Ovidio Guzmán, de conformidad con el artículo 150 del Código Penal Federal. — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 22, 2022

Durante la mañana de este martes, López Obrador reconoció que fue un error haber invitado a Lilly Téllez en 2018 a participar en el movimiento que encabeza.

“Y esta señora que me quiere meter a la cárcel, ¿qué le hice? Lo único fue que cometí, a lo mejor, el error de invitarla, pero ¿en qué la dañé? No, en nada. Es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo”, afirmó el Presidente.

Desde Palacio Nacional, también hizo referencia a “los traidores de la 4T”, directamente, algo que él muy pocas veces ha mencionado.

“Hay políticos, mujeres, hombres, que les dimos la oportunidad. Yo soy el responsable. Soy culpable. Porque los invitamos a participar y sin nada, sin haberles hecho nada, traicionaron al movimiento. Y eso no pasa con la gente humilde”, consideró el líder del movimiento lópezobradorista.

“No hay que desaprovechar el momento que estamos viviendo. Esto nunca se había presentado. Son tiempos interesantes. Son tiempos estelares”, agregó.

Lilly Téllez, quien es abierta simpatizante del ultraderechista partido Vox de España y es una promotora de no dar derechos a las mujeres para interrumpir un embarazo no deseado, dijo apenas la semana pasada que quería ser candidata presidencial por la oposición en 2024. También prometió que, si gana, metería a la cárcel a López Obrador y a su familia.

“Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum. Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo”, expuso en el conversatorio difundido en Twitter.

Además, agregó que AMLO es “un violador serial de la Constitución”, y resaltó que si ella se convirtiera en Presidenta, le gustaría “meter a prisión a López Obrador, a su Gabinete y a otras personas”, pues quisiera “ver a López Obrador como el primer Presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara”.

El Presidente es un violador serial de la Constitución.

Al creer que “encarna la Patria” se sitúa por encima de la ley, como si fuera rey 👇🏻 pic.twitter.com/p2sfA0CWhs — Lilly Téllez (@LillyTellez) February 17, 2022

Téllez, quien es rechazada ampliamente por un segmento de la población que la considera oportunista, fue comentadora de TV Azteca durante años y cubrió Presidencia de la República. También fue invitada a las transmisiones especiales de eventos presidenciales cuando el Gobierno recaía en PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En 2018 fue postulada por Morena al Senado de la República junto con Alfonso Durazo Montaño, a invitación del Presidente López Obrador. Pero tan pronto como llegó abril de 2020, abandonó la izquierda y se incorporó a Acción Nacional.

Desde entonces ha ido radicalizando su discurso hacia la derecha y es aplaudida por sus compañeros por las intervenciones que tiene en el Senado para denostar al Presidente de México y al movimiento lópezobradorista.

Pero el momento más brillante de la Senadora Téllez fue en septiembre de 2021, cuando firmó la Carta Madrid “contra el comunismo”. Ella fue parte activa de la reunión que miembros del PAN sostuvieron con el presidente del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, promotor de esa carta.

La opinión pública tuvo una fuerte reacción de rechazo al político español y a quienes firmaron su carta. Abascal es considerado clasista, racista y generador de odio contra migrantes y minorías.