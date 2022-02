“Canelo”, JC Chávez y más: CdMx va por clase de box masiva para romper récord Guiness

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México anunció este martes una clase masiva de boxeo en el Zócalo de la Capital, además se buscará romper récord Guinness con más de 50 mil asistentes durante el evento.

Invitamos el próximo 21 de mayo a romper el récord mundial de la clase de box más grande, en el zócalo de la Ciudad de México. Participan ex campeones mundiales y olímpicos. Gracias a [email protected] grandes boxeadores, a @MiguelTorrucoG a @wbcmoro que nos acompañaron. ¡Participen! pic.twitter.com/1Mv1gpdBXi

A través de una conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheimbaum, junto al Diputado federal Miguel Torruco Garza, el director general del Indeporte, Javier Hidalgo Ponce y algunos excampeones mundiales de boxeo como Ana María Torres, Mariana Juárez, Érick “Terrible” Morales, Carlos Zárate, Humberto “Chiquita” González e Isaac “Tortas” Bustos, convocaron a los capitalinos el próximo 21 de mayo a una clase masiva de box en el Zócalo de la ciudad.

“Vamos a dar un ejemplo masivo, me atrevo a decir que más de 30 mil personas, perdón si me voy viendo chico o grande, pero me atrevo a decir que vamos a ser muchos, miles de mexicanas y mexicanos unidos, demostrándole al mundo una nota positiva de que, por medio del Deporte y de la práctica del boxeo podemos unirnos”, comentó el diputado federal Miguel Torruco Garza.