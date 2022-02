Blinken pide desde Washington proteger a periodistas mexicanos y rendición de cuentas

Washington, 22 de febrero (EFE).– El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió este martes más protección para los periodistas mexicanos ante los repetidos asesinatos de profesionales de los medios registrados en el país.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las amenazas continuas que enfrentan son preocupantes”, señaló Blinken en un mensaje a través de Twitter.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo sumarse “a quienes piden más rendición de cuentas y protecciones para los periodistas mexicanos”.

The high number of journalists killed in Mexico this year and the ongoing threats they face are concerning. I join those calling for greater accountability and protections for Mexican journalists. My heart goes out to the loved ones of those who gave their lives for the truth.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2022