10 VIDEOS de excesos, dolor y manotazos que ilustran la cruzada Calderón-García Luna

La guerra contra la delincuencia organizada declarada por Felipe Calderón en diciembre de 2006 dejó a lo largo de su administración historias de excesos policiales y de los grupos criminales; del dolor de las familias en su búsqueda de justicia y sobre todo la cerrazón del entonces Presidente a atender los reclamos contra su estrategia.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– La declaración de culpabilidad de Genaro García Luna emitida este martes por un jurado de Estados Unidos ha llevado a cuestionar la guerra declarada por el Presidente Felipe Calderón al narcotráfico sobre todo porque frente a ella colocó a su Secretario de Seguridad Pública que enfrenta una condena que podría alcanzar la cadena perpetua por haber aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa.

No obstante, a lo largo del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) fueron varios los episodios que exhibieron los excesos y desatención de su Gobierno hacia las víctimas de la violencia, además del dolor de los deudos, pero sobre todo la insistencia del entonces Presidente de hacer oídos sordos ante los cuestionamientos de su estrategia.

La cruzada lanzada por Calderón de la mano de García Luna estuvo marcada así por tragedias, reclamos, demandas de justicias, pero sobre todo del convencimiento de Felipe Calderón de haber forjado en su administración una policía confiable, una situación que ha sido puesta en duda durante el juicio García Luna en Estados Unidos.

Estas son las historias.

LUZ MARÍA DÁVILA INCREPA CALDERÓN

Luz María Dávila García, quien perdió a sus dos únicos hijos, Marcos y José Luis Piña Dávila, de 19 y 17 años de edad, en la masacre cometida el 31 de enero de 2010 en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, encaró el 11 de febrero de 2010 al entonces Presidente Calderón cuando acudió a esta entidad. Días antes Calderón había dicho, cuando estaba de gira en Japón, que los jóvenes asesinados en Juárez eran pandilleros.

“Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie ni nada han querido hacer justicia. Juárez está de luto”, lo increpó. “Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar”.

ASESINATO RODOLFO TORRE CANTÚ

El 28 de junio, Calderón condenó el asesinato del entonces candidato de la del PRI, PVEM y Panal, Rodolfo Torre Cantú, y varios de sus colaboradores, y lo atribuyó a delincuencia organizada. “No podemos ni debemos permitir que el crimen pretenda imponer su voluntad y sus reglas perversas, como ahora pretende intervenir en las decisiones de los ciudadanos y en los procesos electorales”.

ANUNCIA MANDO ÚNICO

El 6 de octubre de 2010, Calderón anunció su decisión de impulsar mediante una reforma constitucional un Mando Único policial, una de las medidas impulsadas y respaldadas por su mano derecha, Genaro García Luna.

LANZAMIENTO INICIATIVA MÉXICO

En un hecho inédito, el 24 de marzo de 2011, los principales corporativos de medios como Televisa y Televisión Azteca, firmaron un decálogo para la cobertura de la violencia generada por el narcotráfico en México. Como parte de esta iniciativa se acordaron aplicar criterios editoriales para aclarar a la audiencia que “la violencia es producto de los criminales”.

6.– “EL SACERDOCIO CÍVICO”

El 2 de junio de 2011, Felipe Calderón respaldó a García Luna, ya por entonces señalado de sus vínculos con el narcotráfico y dijo que labor había sido “clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y proteger a la comunidad”. Premió a sus hombres y pidió además reivindicar “a los buenos policías” y convertir a esta profesión en “un verdadero sacerdocio cívico”.

7.– DIÁLOGOS POR LA PAZ

El 24 de junio de 2011, madres, padres y familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico presentaron a Felipe Calderón sus casos como parte de los diálogos por la paz realizados en el Castillo de Chapultepec y exhibieron la falta de apoyo de su gobierno frente a la situación de violencia que desde entonces asolaba a todo el país. En su oportunidad, el Presidente negó que hubiera un problema con su estrategia.

8.– CASINO ROYALE

El ataque al Casino Royale perpetrado el 26 de agosto de 2011, en Monterrey, Nuevo León, fue atribuido a Los Zetas y es uno de los hechos más sanguinarios y brutales contra civiles que se recuerde durante la “guerra contra el narcotráfico” que lanzó el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa.

9.– JOVEN CUESTIONA A CALDERÓN POR SU GUERRA

El 20 de enero de 2012, durante la presentación del proyecto de la ciudad creativa en Guadalajara un joven de nombre Tonatiuh Moreno increpó al Presidente Calderón Hinojosa. El mandatario aprovechó la oportunidad para tratar de exhibir al joven, y de paso, defendió su estrategia de lucha contra las drogas asegurando que la mayoría de los asesinatos registrados en su gobierno fueron por las acciones de grupos del crimen organizado.

10.– MUJER INCREPA A CALDERÓN POR FAMILIARES DESAPARECIDOS

El 13 de noviembre de 2012, a días de que dejara el poder, Felipe Calderón fue interpelado en Tamuín, San Luis Potosí, por una mujer que exigía una investigación por la desaparición de cinco miembros de su familia. La mujer interrumpió el discurso del mandatario y sostuvo una pancarta con la que acusó la falta de respuesta de las autoridades.