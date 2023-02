Alejandro Gutiérrez, exsecretario del PRI, es exonerado del delito de peculado

El empresario Gutiérrez Gutiérrez reveló que él no era el objetivo del Gobierno de Javier Corral porque le quisieron hacer firmar una declaración que nunca leyó.

Saltillo, 22 de febrero (Vanguardia).- El empresario coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez quedó exonerado de todo delito ante la autoridad del estado de Chihuahua al recibir sentencia absolutoria, luego de que un Tribunal Federal encontró violación a la presunción de inocencia y falsedad de declaración del único testigo.

Gutiérrez Gutiérrez adelantpi que no le va a temblar la mano para dar paso a hacer justicia por haberlo encarcelado durante ocho meses en el penal “Aquiles Serdán”, por haberlo torturado y principalmente porque se fabricó un delito en su contra por el que se le sentenció a seis años cuando no hubo ni un sólo centavo de quebranto al erario público.

Además, el secretario general adjunto del PRI, cuando Manlio Fabio Beltrones era el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, reveló que él no era el objetivo del Gobierno del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, ya que cuando fue detenido lo querían obligar a firmar una declaración, la cual no leyó, ofreciéndole beneficios como testigo, pero se negó a hacerlo y nunca conoció contra quién iban.

“Recibí sentencia absolutoria. Un Tribunal Federal encuentra la violación a la presunción de inocencia, pero aparte, mintieron en el juicio. Fabricaron elementos. El Tribunal Colegiado da a conocer que las declaraciones son falsas, que se violó la presunción de inocencia y no se valoraron las pruebas, por lo tanto el Tribunal de Chihuahua no puede considerar esas pruebas para emitir una nueva sentencia”, explicó.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado Federal ordena al Tribunal de Chihuahua que resuelva en una nueva sentencia, para lo cual les otorga un plazo de tres días a los mismos magistrados que lo condenaron a seis años de prisión, pero al no tener ya elementos tuvieron que emitir una sentencia absolutoria o exoneración.

“¿Qué pasaría si ellos no hubieran acatado? Es un desacato y tiene consecuencias penales para los magistrados de Chihuahua. Ellos resolvieron en los tres días hábiles después de la notificación una sentencia absolutoria. Fue un Tribunal Colegiado de Chihuahua y con eso termina el proceso”, dio a conocer Gutiérrez.

Los tres magistrados del Tribunal Colegiado Federal, señaló Gutiérrez, votaron por unanimidad la resolución, en la cual se explica claramente que hubo una violación a la presunción de inocencia, y que el único testigo, supuestamente protegido, pero identificado como el ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, mintió en su declaración.

“Hablé hace unos minutos con mis abogados por cinco temas (en contra del Gobierno de Chihuahua y algunos ex funcionarios), hay un tema de tortura que va caminando en las instancias federales, también por el llamado Código Negro, que es una obstrucción de la justicia federal (no lo dejaban ir a declarar ante la justicia federal mientras estuvo en prisión), hay un desacato a una resolución al Tribunal Colegiado Federal, y hay temas de daño moral y económico”, explicó.

El empresario coahuilense fue detenido en Saltillo el pasado 20 de diciembre de 2017 y fue puesto en libertad por órdenes de la autoridad federal en septiembre de 2018, sin embargo, la medida cautelar fue que no podía salir del estado de Chihuahua.

“No me va a temblar la mano. Se los dije a los abogados hace un rato, voy a hacer valer mi pleno derecho para haya consecuencias justas a lo que ellos hicieron. Fuí muy prudente y muy mesurado porque no quise hacer de esto un debate mediático, cuando había muchos elementos. Hubo amenazas de muerte y tratar de crear carpetas en donde teníamos que llegar a la instancia federal”, dijo.

¿QUIÉN ERA EL OBJETIVO DE JAVIER CORRAL?

Además, Alejandro Gutiérrez hace una revelación nueva del caso: él no era el objetivo del Gobierno de Javier Corral, porque a su llegada a aquella entidad tras su detención por parte de agentes de Chihuahua, le pidieron firmar una declaración a la que se negó y nunca leyó.

“Ellos querían que yo firmara un testimonio en contra de alguien. Como ni siquiera me interesó leerlo, porque me hubiera parecido una verdadera injusticia y una falsedad de mi parte. Ni siquiera me interesó leer el documento”, dijo.

Sobre la continuidad a su caso, para hacer justicia y que las personas que le fabricaron un delito del que ahora resultó absuelto dijo que “lo lleve con mucha paciencia, con serenidad, porque es el único caso en donde se sentencia a alguien tan severamente, seis años sin ningún beneficio, sin que existiera un centavo de afectación al erario de Chihuahua”.

El contrato por el cual se hizo la detención, por la renta de un avión, el departamento jurídico de la empresa Jet Combustibles, rescindió el contrato y devolvió al Gobierno de Chihuahua el total de la operación.

“Pero aún así me levantaron una carpeta penal y me sentenciaron más que a un homicida. Fueron seis años sin beneficio, no se llevó a cabo porque hubo un recurso federal. Fue con jueces a modo y magistrados a modo. Fueron ocho meses en prisión pero con una actitud obsesiva en mi contra”, dijo.

