Senado avala, con votos de Morena y aliados, la Ley de Protección del Espacio Aéreo

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles el dictamen que crea la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano y deja bajo el dominio del Estado mexicano, estableciendo facultades para distintas dependencias del Gobierno federal.

Con 62 votos a favor y 43 en contra, la mayoría de Morena y sus aliados, avalaron en sólo una hora la minuta que envió la Cámara de Diputados tras su aprobación el pasado 8 de febrero.

De acuerdo con el dictamen, la Sedena quedaría a cargo de coordinar la participación de las autoridades para que participen en la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, en el ámbito que compete a la seguridad nacional.

Con 62 votos a favor y 43 en contra, se aprueba en lo particular y los artículos reservados en los términos del dictamen que crea la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

Al observar alguna maniobra de vuelo como no activar su código transponder o apagarlo durante el vuelo, cambiar de ruta sin motivo aparente, no establecer comunicación con los servicios de control de tránsito aéreo previstos por la autoridad aeronáutica, no contar con información de plan de vuelo, registrar cambios erráticos de velocidad, altura, rumbo o realizar maniobras inusuales, sobrevolar una zona restringida, prohibida, peligrosa, de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano y de identificación de defensa aérea, y cuando una aeronave se encuentre en situación de emergencia, el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo actuará conforme a sus atribuciones.

El Senado aprobó crear un nuevo instrumento legal, la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

Asimismo, el Centro de Vigilancia considerará como vuelo no autorizado “cuando la traza de interés no fuera identificada y cuando las aeronaves no cuenten con un plan de vuelo autorizado por la autoridad aeronáutica, ni aprobado por los Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano”.

En cuanto al vuelo clandestino “cuando la tripulación de una aeronave no cuente con un plan de vuelo autorizado antes del despegue o aprobado durante el vuelo, para evitar ser detectado, eluda o desobedezca a la autoridad y cuando incurra en desacato, no exhiba de manera visible o no sea posible visualizar por medio de electro-ópticos los distintivos de nacionalidad y matrícula de la aeronave, aterrice en un lugar distinto al establecido al plan de vuelo sin dar aviso, y cuando se localice la aeronave en una superficie terrestre o marítima diferente a un aeródromo o helipuerto”.

Sesión de la Cámara de Senadores, del 22 de febrero de 2023.

Para la creación del Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicana, que coordinará entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lo integran, para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.

El Sistema estará integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, que coordinará a la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia Federal de Aviación Civil y los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, así como la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración.

Con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 8 de febrero la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

Con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones aprueban, en lo general, el dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.