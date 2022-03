Abogados acusan a Fiscalía de CdMx de despidos injustificados; dependencia lo niega

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- Saraí García y Mario Ordoñez laboraban como orientadores jurídicos en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) donde llevaban meses exigiendo mejores condiciones como el uso de equipos de cómputo y sillas para sus lugares de trabajo.

Del 12 al 14 de febrero, al término de sus turnos en ministerios públicos de la Ciudad de México, a más de 100 orientadores jurídicos se les entregó un documento donde se les informó de sus despidos por “pérdida de la confianza”; según sus denuncias, no les permitieron leer el oficio y algunos fueron obligados a firmarlo.

En el escrito, la Fiscalía capitalina justificó su decisión citando distintos dictámenes administrativos emitidos por la Dirección General Jurídico Consultiva, dos de ellos se identifican con los números SJL/D-39/2022 y SJL/D-04/2022, pero a más de un mes los extrabajadores desconocen su contenido.

Los abogados han pedido a la Fiscalía capitalina el acceso a esos dictámenes, por ejemplo, a través de la Unidad de Transparencia, pero ésta ha ampliado en dos ocasiones el término para contestar la petición.

Ella tenía seis años y medio trabajando como orientadora jurídica, un cargo para el que fue seleccionada luego de pasar filtros como entrevistas, exámenes de conocimiento y una capacitación en el Instituto de Formación Profesional. Las contrataciones de orientadores jurídicos comenzaron en 2015, después de que se oficializó la creación de los Módulos de Atención Oportuna (MAO) y de las Unidades de Mediación, esto en el contexto de la implementación del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

En el Acuerdo A/005/2016 la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina estableció que las y los orientadores jurídicos serían el primer contacto con usuarios en las Coordinaciones Territoriales así como en las fiscalías, ahí se encargaban de preguntar a la ciudadanía la razón por la que acudían, luego los guiaban para saber si los hechos que denunciaban constituían o no un delito y, según cada caso, las personas eran canalizadas.

La abogada Guadalupe Gómez Nieto, quien hasta febrero tenía tres años y medio de antigüedad en la Fiscalía, detalla que la función de las y los orientadores como primer enlace con el público provocaba tensión con agentes del ministerio público y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pues, acusa, “hay policías que impiden que la personas denuncien delitos, como los robos, porque eso eleva sus estadísticas o porque significa más carga de trabajo para ellos”.

García Cisneros recuerda que desde los primeros meses de los MAO la relación con los policías fue difícil, porque, dice, se oponían a que asesoraran a las personas.

“A nosotros nos tocó en el año 2016 abrir el Módulo de Atención Oportuna en Iztapalapa 5 y yo fui una de esas víctimas de la SSC, me poncharon las llantas de mi coche y me rompieron el parabrisas por estar pasando a los ciudadanos con los policías [para iniciar sus denuncias]. También Ministerio Público estaba en contra de nosotros, nos cerraban sanitarios, no nos dejaban pasar, nos escondían las sillas, nos llegaban a quitar el material de trabajo, no nos dejaban entrar al estacionamiento”.