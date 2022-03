Desde “super-Tierras” a “mini-Neptunos”: Ya se han identificado 5 mil exoplanetas

Redacción Ciencia, 22 mar (EFE).- En 1995 se descubrió el primer planeta que orbitaba una estrella fuera de nuestro sistema solar y ahora, casi 30 años después, el número de exoplanetas confirmados acaba de superar la marca de 5 mil.

La cuenta la lleva el Archivo de Exoplanetas de la NASA, que registra los descubrimientos de estos cuerpos que aparecen en artículos científicos revisados por pares y que han sido confirmados mediante múltiples métodos de detección o técnicas analíticas.

Today marks the discovery of over 5,000 known planets beyond our solar system according to the @NASAExoplanets Archive! 🤩🪐

Listen to decades of discovery, and learn about the significance of each sound: https://t.co/RnZwqKfYYW pic.twitter.com/ZnXWOlvAPQ

— NASA (@NASA) March 21, 2022