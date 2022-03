El nobel Abdulrazak Gurnah critica que en Europa se vea a refugiados como criminales

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).–Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura en 2021, señaló que en algunas partes de Europa hay una reticencia hacia los refugiados que vienen del sur del mundo, que responde a un postura racista de los naciones a donde llegan estas personas, quienes muchas veces son vistas como criminales.

“Los migrantes no van solamente a Europa, los europeos han migrados a muchos otros países del mundo durante siglos, pero hay esa reticencia hacia los extraños, no es ninguna novedad y en este caso también tiene mucho que ver con la distancia de las personas que vienen del sur del mundo y creo que, en otras palabras, esta reticencia responde a un cierto racismo contra la aparición de estas personas en Europa”, comentó el escritor nacido en Tanzania y residente en Reino Unido durante una rueda de prensa con medios latinoamericanos y de España.

Gurnah precisó que si bien no todos los países han respondido así, ya que expresó que Alemania “lo hizo muy bien” con la acogida de los sirios y España y Portugal también han recibido a muchas otras personas, pero, señaló, “algunos países no lo han hecho, en algunos países se habla de estos movimientos de personas como si fueran delincuentes, como si fueran personas que están aquí para provocarnos daños, para robarnos la prosperidad o algo así, para arruinar nuestras cómodas vidas”.

La obra de Abdulrazak Gurnah no es ajena a esta temática, de hecho ha escrito sobre el exilio en su obra, la cual fue reconocida en octubre pasado por la Academia Sueca por su “conmovedora descripción de los efectos del colonialismo y la historia de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes”. En ese sentido, reconoció que el haber recibido este galardón sin duda cambió su vida ya que ahora su obra busca ser leída en distintas partes del mundo en diferentes idiomas.

“Todo el mundo quiere saber cómo me siento, y sí desde luego me ha cambiado la vida, para empezar es un gran honor, me ha hecho muy feliz ganar este premio y sumarme a una lista de autores que tanto admiro y que a mí me parecen que vienen de otros lugares, de otras atmósferas del mundo y ahora me dicen, ‘muy bien, ahora puedes entrar a este club’. Me parece fantástico, es maravilloso y también es maravilloso que haya tantas personas que quieran leer la obra de este autor y además hacerlo a sus propios idiomas”, mencionó.