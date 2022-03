El presidente de la FIFA asegura que el Mundial de Qatar “será un evento pacífico”

Madrid, 22 de marzo (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que “el mundo se unirá en Catar para celebrar un evento pacífico, maravilloso e inolvidable”, durante el acto de lanzamiento del programa de voluntariado del próximo Mundial celebrado en Doha.

Infantino participó en el Anfiteatro de Katara en Doha en una ceremonia que abrió el proceso de envío de solicitudes para convertirse en uno de los 20 mil voluntarios que tendrá Catar 2022, a la que asistieron 3 mil 500 potenciales candidatos.

La jequesa Hind bint Hamad Al Thani, el Ministro de Deportes y Juventud, Salah Bin Ghanem Al Ali, el secretario general del Comité Supremo para la Organización y el Legado de Catar 2022, Hassan Al Thawadi, la secretaria general de la FIFA, Fatma Samoura, y el australiano Tim Cahill, Embajador del Legado de Catar, fueron otros de los asistentes a la misma.

The FIFA World Cup Qatar 2022™ Volunteer Programme has now launched.

More than 20,000 volunteers are expected to sign up and be a part of history 😍

Discover more here! 👇#Qatar2022 #WorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 21, 2022