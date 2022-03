“Ya quisieran comerse una tlayuda”: AMLO ve racismo y clasismo en críticas por ventas

El titular del Ejecutivo aseguró que los comentarios y críticas negativas respecto a la venta de tlayudas son parte del desconocimiento de la grandeza cultural que existe en México.

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el criticar la venta de tlayudas durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es un acto de clasismo, racismo y desconocimiento de la cultura mexicana.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario resaltó que la nota principal era que una señora se encontraba vendiendo tlayudas en el AIFA. Sin embargo, mencionó un tuit donde el caricaturista Hernández resaltó una publicación de la periodista Azucena Uresti, en el que consideró como “impresionante cómo la inauguración del AIFA destapó y exacerbó el clasismo más miserable. ‘¡¡Qué horror; ese aeropuerto naco está lleno de mexicanooos!!'”.

“Hay un Twitter de Hernández de una conductora de televisión (Azucena Uresti), pero no sólo ella, de otros, donde la nota principal es que una señora estaba vendiendo tlayudas, entonces con un desprecio. Qué poco conocen México, las culturas de México, de nuestro país. Ya quisieran comerse una tlayuda, ¿qué quieren?, ¿cómo se llaman la tortas de Estados Unidos? ¡Hamburguesas! Es mucho el racismo, el clasismo y el coraje”, declaró el Presidente López Obrador en la “mañanera” desde Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo aseguró que los comentarios y críticas negativas respecto a la venta de tlayudas son parte del desconocimiento de la grandeza cultural que existe en México.

“Esto no saldría a flote siempre se mantendría ahí, si no se llevara a cabo esta confrontación de ideas. Este debate permanente. Y no es sólo ella [Azucena Uresti], es en general periódicos, medios y millones de personas. Pero es parte del desconocimiento de la grandeza cultural de México, y el de sentirnos superiores a los demás, eso es racismo y clasismo”, mencionó.

La periodista Azucena Uresti compartió en redes sociales un video donde se muestra la venta de estos alimentos y la fila que está en espera, éste fue acompañado del texto: “Una señora se filtró a sala de llegadas del AIFA y comenzó a vender tlayudas a los pasajeros de la terminal. Debido a la falta de comercios que vendan alimentos, se formaron largas filas”.

Luego de los comentarios del mandatario, Uresti mediante su cuenta de Twitter cuestionó dónde se encuentra el clasismo del que se le acusa cuando solamente respondió lo que estaba sucediendo en la inauguración del recinto.

“Presidente López Obrador, ¿en qué parte del tuit lee usted el clasismo del que me acusa? Reporté lo que estaba sucediendo sin calificativos o juicios. Por cierto Presidente, sigo esperando las pruebas de todo lo que me ha acusado Jesús Ramírez Cuevas espero también saques este tuit”, aseguró.

Impresionante cómo la inauguración del AIFA destapó y exacerbó el clasismo más miserable. «¡¡Qué horror; ese aeropuerto naco está lleno de mexicanooos!!». https://t.co/Egvw9Fj8Gy — Hernández (@monerohernandez) March 21, 2022

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha sido protagonista de distintas controversias desde que el Gobierno de la Cuarta Trasformación lo anunció.

Debido a que los comercios de alimentos aún no estaban terminados, los vendedores llegaron. En distintos videos fue captada una mujer preparando tlayudas, tortillas largas de masa azul cubiertas de frijoles, nopales, queso, cebolla y salsa; así como otras personas ofreciendo, gorras, llaveros y más recuerdos con la imagen de López Obrador.

Con el lanzamiento de actividades oficiales, de vuelos nacionales y uno internacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió con su primera gran obra. En menos de tres años, el Gobierno federal construyó y puso en operaciones un nuevo aeropuerto en el municipio de Santa Lucía, en el Estado de México.

La inauguración contó con la presencia del Presidente y su esposa Beatriz Gutiérrez Muller, así como gobernadores -Claudia Sheinbaum Pardo y Alfredo del Mazo Maza- y personal de renombre de su Gabinete como Tatiana Clouthier Carrillo, Secretaria de Economía, o Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores.

Presidente @lopezobrador_ ¿En qué parte del twit lee usted el clasismo del que me acusa? Reporté lo que estaba sucediendo sin calificativos o juicios Por cierto Presidente,sigo esperando las pruebas de todo lo que me ha acusado @JesusRCuevas espero también saques este twitt https://t.co/pfd2cVgPqF — Azucena Uresti (@azucenau) March 22, 2022

Las declaraciones de los gobernadores Del Mazo y Omar Fayad, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron llamativas, ya que ambos celebraron la inauguración, elogiaron el proyecto y, en el caso del mexiquense, incluso destacó el ahorro con respecto al otro proyecto, cancelado por AMLO, que Enrique Peña Nieto, el último Presidente priista (2012-2018), había comenzado.

Al evento asistieron, entre los cientos de invitados, los empresarios Carlos Slim y Emilio Azcárraga, que elogiaron el AIFA y la eficiencia del proyecto.