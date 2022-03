Las “economías avanzadas” crecieron por mano de obra y recursos del sur, dice estudio

Barcelona (España), 22 mar (EFE).- El crecimiento de las “economías avanzadas” de los países del Norte depende de una apropiación neta de recursos y mano de obra del Sur, obtenida a través de diferenciales de precios en el comercio internacional.

Los resultados, que publica la revista Global Environmental Change, muestran que, durante 2015, los países del Norte se apropiaron, en términos netos, de 12 mil millones de toneladas de equivalentes de materias primas del Sur, lo que significa que casi la mitad (el 43 por ciento) del consumo anual de materiales del Norte es una apropiación neta del Sur.

Los autores entienden por apropiación neta que estos recursos no se compensaron en términos equivalentes a través del comercio.

