El primer avance de Avatar 2 podría llegar al cine con Doctor Strange 2

Después de varios retrasos, el primer tráiler de la secuela de la cinta de James Cameron podría llegar a los cines con el estreno de Doctor Strange: en el multiverso de la locura, de acuerdo con el medio The Transom.

MADRID, 22 de marzo (EuropaPress).- Tras varios retrasos, Avatar 2, la esperada secuela de la saga de ciencia ficción creada por James Cameron, tiene previsto su llegada a los cines en diciembre de este mismo año. Y a meses de su estreno, los fans se preguntan cuándo podrán ver el primer tráiler de la cinta que retomará las aventuras de los na’vi en el planeta Pandora. Ahora, una nueva información apunta a que el adelanto llegará de la mano de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que se estrenará en cines el próximo 6 de mayo.

Según informa The Transom, los fans podrán ver el tráiler de la secuela de Avatar antes de las proyecciones del nuevo filme de Marvel Studios protagonizado por Benedict Cumberbatch. Disney sigue así una estrategia similar a la que ya emplease junto a Sony Pictures con Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), que incluía el tráiler precisamente de la secuela de Doctor Strange, aunque en aquel caso como escena post-créditos. Algo que, por razones obvias, será diferente en el caso del avance de Avatar, que se mostraría como suele ser habitual, antes del inicio de Doctor Strange 2.

También se especula que el tráiler de Avatar 2 pudiera ser proyectado antes de los pases de Thor: Love and Thunder, el otro gran estreno de la factoría Marvel que llegará a los cines en julio. En todo caso, el lanzamiento del tráiler implicaría una cierta garantía de que el estreno en cines tendrá lugar en la fecha prevista, el 16 de diciembre de este año.

Una fecha de estreno que el propio presidente de 20th Century Studios, Steve Asbell, confirmó recientemente: “Sí. Es en serio. Hará que la gente alucine. No están listos para lo que está haciendo Jim”. Sin duda, una buena noticia para los fans, quienes aguardan impacientes la secuela de exitosa película de 2009, que es a día de hoy la película más taquillera de la historia, con más de 2 mil 845 millones de dólares en taquilla.

Aunque pocos son los detalles que se conocen de Avatar 2, el filme dirigido por Cameron traerá de vuelta a Jake y Neytiri, los personajes de Sam Worthington y Zoe Saldaña, cuya historia se retomará mientras ambos continúan defendiendo el planeta Pandora junto a su familia.

La cinta también contará con el regreso de los personajes encarnados por Sigourney Weaver, Joel David Moore y Giovani Ribisi y también con nuevos fichajes: Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis, Michelle Yeoh o Vin Diesel.

En cuanto al futuro de la saga, si se cumple el calendario previsto por Disney, Avatar 3 verá la luz en los cines el 20 de diciembre de 2024, Avatar 4 lo hará el 18 de de diciembre de 2026 y Avatar 5 se lanzará el 22 de diciembre de 2028.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press