Donovan Carrillo revela que, a horas de Mundial, maleta con sus patines no ha llegado

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- Donovan Carrillo se alista para el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de Francia, que comenzará el día 23 de marzo, sin embargo, aún no ha llegado su equipaje donde están los patines que usará para la competencia.

A través de Instagram, el patinador mexicano compartió su preocupación debido a que su maleta aún no llega a Francia, por lo que no cuenta con sus patines con los que participará en el Mundial que inicia mañana.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines. De cualquier manera seguimos entrenando, trabajando, y buscando tomarlo con la mejor actitud”, indicó Carrillo en sus historias de redes sociales.