VIDEOS: Tornado golpea Nueva Orleans y tormentas azotan el sur de EU: hay 1 muerto

Por Rebecca Santana y Acacia Coronado

NUEVA ORLEANS (AP) — Un tornado arrasó partes de Nueva Orleans y sus suburbios el martes por la noche, derribando tendido eléctrico y esparciendo escombros en una parte de la ciudad que había sido fuertemente dañada por el huracán Katrina hace 17 años.

Un vídeo tomado por una cadena de televisión local mostraba un gran embudo negro que se cernía entre los edificios de la parte oriental de Nueva Orleans.

Heartbreaking scene from New Orleans Metro. Significant damage reported in Arabi/Lower Ninth Ward. 📸Clint, Chalmette looking towards Arabi. @weatherchannel pic.twitter.com/oZA1sI74hZ

El tornado aparentemente se originó en un suburbio de Nueva Orleans y avanzó hacia el este a través del río Mississippi y hacia el 9no distrito de Nueva Orleans y partes de St. Bernard, para luego moverse hacia el noreste.

Guy McGinnis, presidente del distrito de St. Bernard, dijo a la televisora WWL-TV que la demarcación sufrió “extensos daños” cerca de los límites con Nueva Orleans. Los equipos de búsqueda y rescate inspeccionaban viviendas en busca de personas y respondieron a por lo menos dos reportes de residentes que dijeron haber quedado atrapados en los baños de sus casas.

De momento se desconoce si hubo personas heridas. Aunque las tormentas y huracanes son frecuentes en la región metropolitana, es poco común que se registren tornados en la ciudad.

Los fuertes vientos arrancaron árboles desde la raíz en Ridgeland, Mississippi, luego que un posible tornado atravesara la ciudad del área de Jackson la tarde del martes, pero no hubo reportes inmediatos de lesionados o daños graves. La policía del campus de la Universidad Estatal de Mississippi, campus Starkville, compartió una foto de un enorme árbol derribado sobre una calle.

NEW VIDEO: Here is another look at the massive #tornado that struck parts of #NewOrleans this evening. We have more information on these storms on @WeatherNation. #NOLA #LAwx #Louisiana pic.twitter.com/Lie4X6hT22

— WeatherNation (@WeatherNation) March 23, 2022