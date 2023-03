Mexicano se declara culpable en EU por tráfico de migrantes en caso donde murieron 13

El Centro, California, EU, 22 de marzo (AP).— Un ciudadano mexicano se declaró culpable el martes de orquestar un intento de tráfico de migrantes que dejó 13 personas muertas cuando la camioneta en la que viajaban chocó contra un camión de carga después de haber cruzado la frontera hacia California hace dos años.

José Cruz Noguez, de 49 años, oriundo de Mexicali, se declaró culpable en una Corte federal a un cargo de asociación delictuosa para traer migrantes sin autorización legal y tres cargos de traslado de migrantes sin autorización legal para obtener beneficios financieros, informó la Fiscalía federal en un comunicado. Podría ser condenado a hasta 15 años de prisión. Su audiencia de sentencia está programada para junio.

Según los fiscales, Cruz organizó la operación de tráfico de migrantes del 2 de marzo de 2021, en la que más de una treintena de personas viajaban encaramadas en dos camionetas que fueron conducidas hacia Estados Unidos a través de un boquete en el muro fronterizo.

Una de las camionetas, una GMC Yukon con 19 personas a bordo, se incendió por motivos desconocidos cerca de una autopista interestatal cercana después de ingresar a Estados Unidos. Todas las personas escaparon del vehículo y fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza, informaron las autoridades.

