Ken Salazar: EU y México trabajan juntos; pueblos tienen derecho a vivir sin miedo

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó el trabajo de ambos países para luchar por la seguridad, ya que asegura que los dos pueblos merecen vivir sin miedo.

Salazar fue cuestionado sobre las recientes declaraciones del Secretario de Estado, Atnony Blinken, quien aseguró que en México hay zonas controladas por el narco; sin embargo, el Embajador aseguró no haber escuchado lo mencionado.

“Yo no he visto declaraciones ni nada”, respondió brevemente antes de irse.

Blinken dijo esta mañana durante una audiencia del Senado que partes de México están en control de los cárteles de la droga, justo cuando las tensiones entre los dos países se han elevado por un informe de su oficina que acusa violaciones de derechos humanos y vulneración de la prensa mexicana.

–¿Controlan los cárteles partes de México? –le preguntó el Senador republicano Lindsey Graham a Blinken.

–Creo que es justo decir que sí –contestó Blinken, quien conduce la política exterior de Washington.

Presionado por Graham para responder positivamente si Estados Unidos consideraría a los cárteles de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), el funcionario del Gobierno de Joe Biden contestó: “Sí, ciertamente consideraríamos eso”.

Sen. @LindseyGrahamSC asks about declaring Mexican drug cartels as foreign terrorist organizations under U.S. law. "Would you consider that?"@SecBlinken: "Yes, we'd certainly consider that." pic.twitter.com/d8UHEW1FYl

— CSPAN (@cspan) March 22, 2023