Hice sátira con Zedillo, Fox, Calderón, Peña y lo hago también con AMLO: Luis Estrada

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- ¡Que Viva México!, la más reciente película de Luis Estrada que llega a las salas de cine de México este 23 de marzo, hace una sátira sobre el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que como se hizo en su momento con exmandatarios como Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en otras de sus películas, afirmó el director y guionista Luis Estrada.

En entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el cineasta afirmó que a través de sus cintas realiza una crítica a todo el mundo, incluido él mismo.

“Critico a todos, te criticó a ti, me critico a mí, critico a los que están aquí afuera, critico a todos y además cuando tú haces sátira, tú no debes de tomar en consideración nada, la sátira es un invento de los griegos cuya única función era criticar, desnudar y caricaturizar al que esté en el poder sin importar quien lo detente y eso es lo que yo hago, lo hice en su momento con el PRI, lo hice en su momento con Zedillo, con Fox, con Calderon y ahora lo hago también con López Obrador”.

El director y guionista detalló que esta cinta habla sobre el momento actual de México, el cual está a punto de definir el rumbo del país por las elecciones presidenciales de 2024.

“Es una película que habla sobre ti, que habla sobre tu familia, sobres tus amigos, sobre un país que se llama México y sobre un momento muy particular de nuestra historia que es éste, un momento que creo va definir el futuro de este país, pero no sé si lo van a definir las razones correctas, de entrada creo que lo va a definir la polarización, la intolerancia, esta guerra que nos hemos declarado los unos a los otros, que tenemos que defender nuestras trincheras y el que no está conmigo está contra mí”.

¡Que Viva México!, menciona Luis Estrada, sorprenderá al público, pues dijo, existen muchas teorías conspirativas en torno a la película, sobre la postura política del cineasta y su supuesto apoyo a la derecha.

“Va a generar un desmadre porque la gente no se imagina lo que va a ver, porque se han hecho todo tipo de teorías conspirativas alrededor de qué lado está Luis Estrada, de qué lado de la trinchera, ¿es cierto que nos traicionó y se pasó del lado de los conservadores?”.

Luis Estrada relató que pese a la diferencia de ideas y posturas respecto al Gobierno del Presidente López Obrador y la llamada Cuarta Transformación, el elenco, producción y todas las personas que trabajaron en la cinta lo hicieron bajo un ambiente de respeto y diálogo.

“Hay cosas de esta película que me tienen muy orgulloso, pero hay cosas que yo veo como un logro personal: que Damián Alcazar y Joaquín Cosío están en las antípodas de la evaluación a López Obrador, de la Cuarta Transformación y el momento que estamos viviendo, pero también es cierto que en esta película trabajamos 350 personas más y todos teníamos opiniones diferentes, fue fantástico que todos pudimos encontrar un clima de respeto, de diálogo y no evadíamos el tema […] hablábamos de López Obrador y hablábamos de la Cuarta Transformación, hablábamos de lo positivo y lo negativo, de las luces y las sombras”.

La cinta llega este jueves 23 de marzo a más de 3 mil pantallas en todo México. Sony Pictures es la productora encargada de la distribución.

¡Que Viva México! aplazó su estreno a finales del año pasado y es descrita como “una ácida fábula social y una venenosa sátira política”, que como distingue al cine de su director, estará llena de humor negro y será una ficción que recuerde bien los actuales escenarios de nuestros país como setos tiempos de polarización e intolerancia.

Protagonizada por Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martín y Angelina Peláez, la cinta se estrenará el próximo 23 de marzo.

Al elenco estelar se suman: Zaide Silvia Gutiérrez, Silverio Palacios, Sonia Couoh, Cuauhtli Jiménez, Enrique Arreola, José Sefami, Salvador Sánchez, Luis Fernando Peña, Mayra Hermosillo, Fermín Martínez, Enrique Arreola, Natalia Quiroz, Mauricio Issac, Leticia Huijara, Adriana Louvier, Edwarda Egurrola, Vico Escorcia, Alex Perea, Marius Biegai, Raphael Camarena, Mayté Fernández, Daniel Raymont y Amaury Reyes.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado