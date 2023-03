PRI elige a Manuel Añorve, cercano a “Alito”, como su nuevo coordinador en el Senado

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- Manuel Añorve Baños se convirtió en coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de una votación en donde sólo estuvieron ocho senadores, incluido él.

Antes de la votación, los senadores Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila abandonaron molestos la asamblea general extraordinaria en donde Miguel Ángel Osorio Chong dejó su cargo acusando de “ilegal” la convocatoria para destituirlo.

La noche de este miércoles Miguel Ángel Osorio Chong anunció que dejaba la coordinación de su Grupo Parlamentario por sus diferencias con “Alito”, como se le conoce a Alejandro Moreno , aunque no abandonaría el partido.

Durante una Asamblea General Extraordinaria del Grupo Parlamentario del PRI celebrada esta tarde, el grupo de senadores afines a “Alito” decidieron quitar de la coordinación al Senador Osorio Chong.

“Conmigo no habrá secretos, hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones. Respeto a las mayorías y no me presto a lo que ha venido haciendo Alejandro Moreno con traiciones y acuerdos con el gobierno, el PRI es señalado gracias a él con la imagen deteriorada. Les encantaría que renunciara al PRI, pero es Alejandro Moreno el que tiene que salir del PRI”, sentenció Chong en conferencia de prensa.