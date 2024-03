Rusia y China vetan la resolución de EU en la ONU que pedía un cese de fuego en Gaza

Edith M. Lederer

Estados Unidos, 22 de marzo (AP).- Rusia y China vetaron el viernes una resolución auspiciada por Estados Unidos que reclamaba un “cese de fuego inmediato y sostenido” en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza para proteger a la población civil y permitir la entrega de ayuda humanitaria a más de dos millones de palestinos hambrientos.

Once de los 15 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor y tres en contra, entre ellos Argelia, que representa a los países árabes en el Consejo. Guyana se abstuvo.

Antes de la votación, el Embajador ruso Vassily Nebenzia dijo que Moscú apoya un cese de fuego inmediato, pero criticó la redacción diluida, referida a imperativos morales, que calificó de fraseología filosófica que no corresponde en una resolución de la ONU.

– US draft resolution deliberately misguiding intl community – We'll no longer tolerate pointless resolutions which don't call for ceasefire pic.twitter.com/rGiAuhiseS

Acusó al Secretario de Estado, Antony Blinken, y a la Embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield de “engañar deliberadamente a la comunidad internacional”.

“Esto fue una especie de ejercicio retórico hueco”, sostuvo Nebenzia. “El producto estadounidense está excesivamente politizado, su única finalidad es ayudar a engañar a los votantes, arrojarles un hueso bajo la forma de una mención de un cese de fuego en Gaza… y garantizar la impunidad de Israel, cuyos crímenes ni siquiera son evaluados en el proyecto”.

Thomas-Greenfield exhortó al consejo a aprobar la resolución para presionar a favor de un cese de fuego y la liberación de los rehenes en forma inmediata, a la vez que encarar la crisis humanitaria en Gaza y apoyar las gestiones diplomáticas de Estados Unidos, Egipto y Qatar.

🔥🔥🔥 US Ambassador to the UN Linda Thomas Greenfield: “Russia and China refuse to condemn Hamas from burning people alive for gunning down innocent civilians at a concert for raping women and girls for taking hundreds of people hostage.” pic.twitter.com/okS4rLLc1k

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) March 22, 2024