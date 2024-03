VIDEO: Kate Middleton recibe quimioterapia por cáncer descubierto en su operación

–Información en desarrollo

LONDRES (AP) — Catalina, princesa de Gales, mejor conocida como Kate Middleton, dice que está en quimioterapia para tratar cáncer descubierto después de su operación.

“Esto, por supuesto, ha sido un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, ha indicado en un comunicado en video en la cuenta oficial de X de Kensington Palace.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024