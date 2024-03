Salinas Pliego demandará a Ramírez Cuevas por difundir documento de su adeudo fiscal

Salinas Pliego debe más de 63 mil millones de pesos acumulados por adeudos de impuestos en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y la actual Administración encabezada por López Obrador.

Ciudad de México, 22 de marzo (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, informó que interpondrá una demanda en contra de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia, ante la publicación de documentos correspondientes al adeudo fiscal que el magnate tiene por 53 mil millones de pesos.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Salinas Pliego señaló al vocero presidencial que tanto él como su “tribu de comunistas” infringen la Ley al difundir expedientes que en estos momentos tiene a su cargo el Poder Judicial de la Federación, por lo que anunció una demanda en contra suya.

“Y no me vengan con que es ‘asunto público’ NO. Hay un proceso judicial que tiene reglas que ustedes #Gobiernicolas de mierda están obligados a cumplir”, remató.

Oye @JesusRCuevas alias el #Bañagatos …¿¿Sí sabes que tu y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo.?? Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. P.D. Y no me vengan con que es… https://t.co/aRydShONKc — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2024

SALINAS PLIEGO ANUNCIA GIRA

Asimismo, anunció que planea hacer una gira nacional en el país para platicar con jóvenes y que conozcan antes de decir que es de “sangre pesada”.

“Debería conocerme en persona antes de decir que “soy de sangre pesadita”… ya les dije que pronto voy a hacer una gira nacional de desayunos o comidas con jóvenes, mujeres, pequeños empresarios y todos mis sobrinos para platicar en persona con ustedes en cada estado”, escribió el magnate dueño de TV Azteca, una de las dos televisoras más grandes del país.

Debería conocerme en persona antes de decir que “soy de sangre pesadita”… ya les dije que pronto voy a hacer una gira nacional de desayunos o comidas con jóvenes, mujeres, pequeños empresarios y todos mis sobrinos para platicar en persona con ustedes en cada estado!!! ¿Cómo… https://t.co/SHuF8iMwFg — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 22, 2024

Este anuncio sucede en el marco de las pugnas entre el multimillonario y el Gobierno federal, para que Grupo Salinas pague 63 mil millones de pesos en impuestos que debe desde 2013 y que pelea en tribunales desde entonces; y una disputa por un campo de golf en Tangolunda, Oaxaca, que el Gobierno convirtió en Área Natural Protegida luego de expirar la conseción que poseía hasta 2022 el conglomerado de Salinas Pliego.

EL CAMPO DE GOLF DE TANGOLUNDA

En las últimas semanas, la disputa del empresario con el Gobierno escaló con la entrada de la Guardia Nacional a un campo de golf en Tangolunda, Huatulco, Oaxaca para recuperarlo. El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se decidió convertir el campo en un Área Natural Protegida, ya que el Fonatur era quien daba mantenimiento al lugar y Grupo Salinas no quería comprar el terreno.

El pasado 26 de febrero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitieron un decreto presidencial donde se declara el Parque Nacional Tangolunda, que contiene un campo de golf y playa, como Área Natural Protegida.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó que la Semarnat, por conducto de la Conanp debe “administrar, manejar, preservar y restaurar los ecosistemas y los elementos del parque nacional Tangolunda, así como vigilar que las acciones que se realicen dentro de este se ajusten a los propósitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de su reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, del presente decreto y de las demás disposiciones aplicables”.

Adivinen quién amaneció enojado y mandó a la GN a golpear al pueblo trabajador en Huatulco?. Pobre pueblo al que burlescamente llaman “bueno y sabio”, contra ellos y sus derechos laborales va la GN a desposeer al sindicato de empleados locales, la represión enviada por la… https://t.co/2xK5qBX3pg — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) March 14, 2024

DEUDA MILLONARIA

Grupo Salinas debe una millonaria cantidad de impuestos desde que, a partir de 2013, el Gobierno dejó de diferir el impuesto sobre la renta de las empresas. Desde entonces, grupo Salinas ha disputado las deudas en tribunales las deudas. La resolución más reciente respecto a los impagos sucedió el pasado 14 de marzo, cuando la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) concedió un amparo a Totalplay, una de las empresas del magnate, y por el que libró el pago de 645 millones de pesos por presuntas omisiones fiscales en 2011.

Como adelantó una investigación de SinEmbargo, confirmada por el Servicio de Adminsitración Tributaria (SAT), Salinas Pliego debe más de 63 mil millones de pesos acumulados por adeudos en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y la actual administración encabezada por López Obrador.

“Derivado de las auditorías de 2008 a 2013, se concluyó que dos empresas de este grupo empresarial adeudaban cerca de 33 mil millones de pesos, los cuales actualmente se disputan en siete juicios”, explicó el pasado lunes Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Salinas Pliego acusó que el SAT “se ha dedicado a extorsionar a los empresarios” e incluso retó al Primer Mandatario: “Nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento”.

A través de un video subido a sus redes sociales, el magnate rechazó que tanto él como sus empresas, conglomeradas en Grupo Salinas, no paguen sus impuestos, sino lo contrario: afirma que pagan altísimas cantidades de dinero. En cambio, señaló que el SAT, bajo la Administración del Presidente López Obrador, se ha dedicado ha “extorsionar a los empresarios”.

“No es nada, nada personal. Que se entienda. Si, con todo respeto, Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está pensando que nosotros queremos extorsionarlo porque el Gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas”, respondió López Obrador.