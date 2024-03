El Presidente da su primera entrevista para EU al histórico programa “60 Minutos”

Los Ángeles, 22 de marzo (LaOpinión).- El histórico programa “60 Minutes”, que se transmite por la cadena de televisión CBS, presentará este domingo una entrevista con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde hablará de dos temas que interesan mucho tanto en México como en Estados Unidos: el tráfico de fentanilo y la frontera entre ambos países.

Así lo reveló el propio mandatario mexicano durante su conferencia de prensa matutina, al confirmar que concedió una entrevista al legendario programa que se ha transmitido de manera ininterrumpida desde 1968 y aborda los principales problemas nacionales e internacionales.

“Pasarán la entrevista el domingo próximo. Para las paisanas y paisanos allá, hay una traducción en español”, explicó López Obrador, quien ha dado muy pocas entrevistas a medios internacionales durante su administración.

Por su parte, en las redes sociales de “60 Minutes” lanzaron un video de pocos segundos para dar un pequeño adelanto de la entrevista.

Charismatic and controversial, Mexico’s President Andrés Manuel López Obrador – known by his initials AMLO – is a popular leftist. He promised to root out corruption and reduce poverty and violent crime. Sunday, he sits down with 60 Minutes. https://t.co/mEN4CWeXMW pic.twitter.com/z0eAVzsw2O

— 60 Minutes (@60Minutes) March 22, 2024