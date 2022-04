El servicio de streaming CNN+ cierra apenas un mes después de haber sido lanzado

Por Tari Arbel

California, 22 de abril (AP).– El flamante servicio de streaming de CNN cierra apenas un mes después de su lanzamiento. El nuevo presidente de CNN, Chris Licht, dijo en un memo el jueves que el servicio dejará de operar a finales de abril.

CNN+ debutó cuando su empresa matriz aún formaba parte de AT&T. A principios de mes se asoció con Discovery para formar una nueva empresa, Warner Bros. Discovery, dirigida por el CEO de Discovery, David Zaslav, que tenía sus propios planes para CNN y sus hermanos en Warner.

En su memo, Licht dijo que los consumidores querían “sencillez y un servicio inclusivo” en lugar de “ofertas individuales”. Discovery había sugerido previamente que quería fusionar los servicios de streaming de la nueva empresa, que incluyen Discovery+ y HBO Max, en una sola aplicación.

Uncover the world’s most natural wonders, such as the American Prairie in Montana, on an all-new season of #TheWonderList with @BillWeirCNN. Streaming now on #CNNPlus ➡️ https://t.co/nXYO9VxjSF pic.twitter.com/rqAr4wqa56

— CNN+ (@CNNplus) April 21, 2022