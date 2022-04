Los últimos 7 años son los más cálidos desde que hay registros: informe de Copernicus

Madrid, 22 abr (EFE).- Las temperaturas en el mundo han subido significativamente desde la era preindustrial y los últimos siete años son los más cálidos desde que hay registros, según un informe del servicio europeo de Cambio Climático de Copernicus publicado este viernes, coincidiendo con la celebración del Día de la Tierra.

El informe, implementado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM) en representación de la Comisión Europea, se elabora cada primavera y ésta es la quinta edición.

Facchini incidió que expertos científicos como los del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) han advertido que se acaba el tiempo para limitar el calentamiento global a 1.5 ºC.

Highlights👇 📈 Greenhouse gas concentrations continued to rise 🌡️ Warmest summer on record ⛈️ Record rainfall contributed to severe flooding

The @CopernicusECMWF European State of the Climate 2021 report is out.

El informe Estado del Clima Europeo 2021 (Esotc 2021 por sus siglas en inglés) se centra en Europa y el Ártico, no obstante recoge datos mundiales y señala que el nivel del mar a escala mundial continuó ascendiendo el último año, y el aumento global desde 1993 es de unos 9 centímetros.

Los últimos siete años han sido los más cálidos desde que hay registros, según Copernicus, aunque 2021 fue uno de los más frescos de este periodo.

La temperatura media global de la superficie del mar (TSM) fue en 2021 la sexta o séptima más cálida desde 1850.

No obstante, señalan los científicos, a escala global se observa un claro aumento de la temperaturas tanto en superficie terrestre como marina en comparación con los niveles preindustriales, registrando un aumento entre el 1.1 y el 1.2 ºC del aire en superficie.

#EarthDay2022🌍#Copernicus🇪🇺🛰️free & #OpenData are essential for monitoring #ClimateChange-induced #drought worldwide#DYK Chile's 🇨🇱 Lake Peñuelas has dried up due to a multiannual drought⁉️

The absence of water is visible in these #Sentinel2 🇪🇺🛰️images of ↙️2016 and ↘️2022 pic.twitter.com/rtNatexVds

— Copernicus EU (@CopernicusEU) April 22, 2022