La OMS recomienda Paxlovid, fármaco anticovid, en pacientes no graves, pero de riesgo

Madrid, 22 de abril (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado “encarecidamente” el fármaco Paxlovid (Pfizer), una combinación de nirmatrelvir y ritonavir, para los pacientes con COVID-19 no grave, pero con mayor riesgo de ingreso hospitalario; además, la OMS también ha hecho una recomendación condicional para remdesivir en el mismo grupo de pacientes.

Concretamente, la OMS recomienda el medicamento antiviral oral de Pfizer para pacientes con COVID-19 no grave , pero que corren mayor riesgo de hospitalización, como personas no vacunadas, mayores o inmunodeprimidas, basándose en un estudio publicado en la revista The BMJ.

Los expertos explican que la combinación de nirmatrelvir y ritonavir probablemente representa una opción superior para estos pacientes porque puede prevenir más hospitalizaciones que las alternativas, tiene menos daños potenciales que el fármaco antiviral molnupiravir y es más fácil de administrar que las opciones intravenosas como remdesivir y los tratamientos con anticuerpos.

Sin embargo, desaconsejan su uso en pacientes de bajo riesgo, ya que los beneficios son triviales. Y no hacen ninguna recomendación para los pacientes con COVID-19 grave, ya que actualmente no hay datos de ensayos sobre nirmatrelvir/ritonavir para este grupo.

