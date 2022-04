VIDEOS: El acelerador de partículas del CERN vuelve a encenderse luego de 3 años

Por Antonio Broto

Ginebra, 22 (EFE).- El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN), famoso por haber confirmado la existencia del bosón de Higgs en 2012, volvió a ponerse en marcha hoy después de más de tres años apagado, reanudando así su tarea de estudiar el intrincado mundo de las partículas subatómicas.

El reinicio de los experimentos comenzó exactamente a las 12:16 hora local (10:16 GMT), cuando dos haces de protones circularon en direcciones opuestas por el acelerador, impulsados por una inyección de energía de 450 mil millones de electrovoltios, que irá aumentando a medida que se comprueba que el sistema funciona correctamente.

“Antes de subir la intensidad en los imanes (cuyo enorme campo magnético produce la aceleración de las partículas) hay que comprobar todos los parámetros de seguridad de la máquina para evitar cualquier incidente”, subrayó en declaraciones a Efe el jefe del Departamento de Tecnologías del CERN, José Miguel Jiménez.

📣 Beam in the accelerator!

After over three years of intense upgrade work, we are #restartingLHC.

Two beams of #protons are now circulating in opposite directions around the Large Hadron Collider, expecting to reach the record energy of 13.6 TeV in the summer of 2022. pic.twitter.com/48v1dJX4Ul

— CERN (@CERN) April 22, 2022