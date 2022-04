Nueva cinta de Bill Murray se habría paralizado por un “comportamiento inapropiado”

De acuerdo con Deadline, la producción de la cinta Being Mortal fue paralizada por acusaciones contra el actor Bill Murray por un supuesto “comportamiento inapropiado”.

MADRID, 22 de abril (EuropaPress).- Tras anunciarse la suspensión del rodaje de Being Mortal, película dirigida por Aziz Ansari (Master of None), han salido a la luz los motivos detrás de esta decisión. Aparentemente la producción ha sido paralizada a raíz de una queja contra Bill Murray, quien ha sido acusado de tener un “comportamiento inapropiado” en el set.

Según Deadline, la queja se presentó la semana pasada y la producción de Searchlight se suspendió el lunes 18 de abril. “Se tomó la decisión de suspender la producción mientras se lleva a cabo la investigación y se deciden los próximos pasos. El elenco y el equipo recibieron la información sobre la suspensión en una carta enviada por el estudio”, dice la publicación.

Por el momento no se sabe si Murray seguirá involucrado en el proyecto. Fuentes cercanas a la producción han confirmado que ni el cineasta Aziz Ansari ni el actor Seth Rogen forman parte de la queja presentada contra el intérprete.

Bill Murray es acusado de comportamiento inapropiado: se paraliza el rodaje de la primera película de Aziz Ansari https://t.co/Jv8WVg7X4P pic.twitter.com/YUqOcn0U8B — Jorge Rodríguez M. (@Churdes) April 22, 2022

La película está basada en el libro Ser mortal: la medicina y lo que importa al final, ensayo de Atul Gawande. Además de dirigir, Ansari también escribe el guión y participa como actor. Además, el reparto cuenta con Keke Palmer, Jimmy Walker Jr., Paul Ford, Kevin K. Tran y Evan Shafran. El rodaje comenzó el pasado 28 de marzo y está previsto que la cinta se estrene en 2023, aunque no se sabe si la suspensión afectará a la fecha de lanzamiento.

No es la primera vez que Murray tiene problemas en el set. Lucy Liu habló públicamente de su enfrentamiento con el intérprete en el rodaje de Los Ángeles de Charlie. La actriz contó en el podcast Asian Enough que el reparto estaba realizando un ensayo de una escena en la que Murray no pudo estar presentar debido a un compromiso familiar. Cuando Murray volvió al set, comenzó a “lanzar insultos” contra su compañera. “Parte de su lenguaje era imperdonable e inaceptable”, comentó.

