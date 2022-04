El botón de edición de Twitter contará con margen de tiempo: tendrás 1 hora

Madrid, 22 de abril (Europa Press).- El desarrollo del botón para editar las publicaciones en Twitter es un hecho y concederá a los usuarios un margen de una hora para realizar los cambios que crean convenientes, e indicará que la publicación ha sido modificada con un nuevo icono.

Esta identificación la ha compartido el desarrollador experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi, quien ya ha podido probar su funcionamiento. Hace unos días ya adelantó que la red social guardará un historial de cambios de los tuits modificados.

ℹ️ Tweets will be editable for 1 hour

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 21, 2022