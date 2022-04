VIDEO: Mariana Rodríguez pide a Fiscalía esclarecer muerte de Debanhi Escobar

Mariana Rodríguez Cantú pidió a la Fiscalía que dé a conocer si la muerte de Debanhi Susana Escobar, hallada muerta este jueves por la noche, fue o no un accidente, como se dijo inicialmente.

Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– La titular de la oficina Amar a Nuevo León y esposa del Gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, se sumó al llamado a que la Fiscalía del estado transparente la investigación en el caso del presunto feminicidio de Debanhi Susana Escobar y realice las diligencias de manera que se dé a conocer la verdad completa de los hechos.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la también empresaria expresó previo al encuentro con los padres de la joven que le interesa que la familia tenga acceso a la verdad. “Créanme que soy la más interesada en que se aclare este caso de Debanhi, en que la familia tenga la verdad, pero los únicos que conocen la investigación pues es la Fiscalía”, dijo en la grabación.

“He estado pensando y reflexionando sobre lo que nos dijo la Fiscalía. Sé que este acto ocasiona enojo, dudas, pero al igual que todas y todos ustedes, estamos esperando que la Fiscalía nos informe de manera oficial qué fue exactamente lo que pasó”, indicó.

La funcionaria pidió a los encargados del caso que den a conocer el “minuto al minuto” de la búsqueda de Debanhi desde el momento en que fue reportada como desaparecida y se aclare si las averiguaciones oficiales indican que la muerte de la joven fue o no un accidente.

“Que la Fiscalía nos aclare si fue o no un accidente, y sino, que se aclare y se investigue como debe de ser investigado este caso”, recalcó Rodríguez Cantú.

Este viernes, los padres de Debanhi Escobar se reunieron con el Gobernador Samuel García Sepúlveda y la titular de Amar a Nuevo León. Después de la reunión, se dirigieron al Servicio Médico Forense (Semefo) para que se agilicen los trámites para que el cuerpo de la joven pueda ser sepultado y velado por la noche.

CRITICAN A RODRÍGUEZ CANTÚ

Durante la manifestación que se llevó a cabo en Monterrey en la tarde para exigir justicia por Debanhi y todas las víctimas de feminicidio y mujeres desaparecidas en el estado, las protestantes igualmente criticaron a Rodríguez. “Mariana no es baleada, es privilegiada”, gritaron las manifestantes.

La influencer ya ha sido cuestionada por su involucramiento con el movimiento contra la violencia contra las mujeres, pues el pasado 8 de marzo participó en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Monterrey. En ese momento, pidió perdón a las mujeres que han fallecido.

“Perdón por haberme sentido ajena tantos años, por haber pensado que como yo no sufrí violencia, yo no tenía por qué marchar. Perdón por haber juzgado desde mi privilegio. Perdón por haber dicho que no era feminista. Aprendí tanto, aprendo tanto y seguiré aprendiendo tanto que, hoy más que nunca, estoy consciente de la gran responsabilidad que tengo y de los grandes cambios de fondo que debemos hacer. Estoy con nosotras hoy y siempre”, declaró entonces.

Usuarios de redes sociales comentaron en la publicación de Instagram que el Gobierno estatal no mostraba apoyo hacia las mujeres, mientras que otras le aplaudieron su discurso.