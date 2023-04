Randy Arozarena conecta jonrón y Tampa Bay establece nuevo récord en Grandes Ligas

Por Mark Didtler

St. Petersburg, Florida, EU, 22 de abril (AP) — Randy Arozarena sacudió un jonrón en el primer inning para que Tampa Bay estableciera un récord de las Grandes Ligas al registrar al menos un cuadrangular en sus primeros 21 juegos, y el cubano disparó un sencillo para su cuarta impulsada de la tarde, con lo que los Rays superaron este sábado 4-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Tampa Bay quedó con foja de 18-3, el mejor inicio de temporada en las mayores desde los Yanquis de Nueva York en 2003. Los Rays tienen foja de 12-0 en el Tropicana Field, el mejor comienzo en casa desde que los Dodgers de Los Ángeles ganaron su primeros en 2009.

Arozarena bateó un jonrón de dos anotaciones ante Dylan Cease, y los Rays rebasaron el previo récord en los primeros 20 juegos por parte de los Marineros de Seattle en 2019.

El sencillo impulsor de Arozarena contra Kenya Middleton puso arriba a Tampa Bay por 3-2 en el quinto, pero el emergente Gavin Sheets empató el marcador en el octavo con un jonrón ante Jason Adam.

