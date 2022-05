BITS | The Centennial Case: A Shijima Story, una experiencia interactiva

The Centennial Case: A Shijima Story es desafiante como experiencia interactiva, es intrigante y sobre todo es entretenida. Este juego nos presenta una historia de misterio basada en la cultura japonesa que rodea a la familia ‘Shijma’ de muertes sin explicación.

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- Durante los últimos años, la industria de los videojuegos ha evolucionado en la manera en que consumimos y recibimos contenido, desde las experiencias más comunes dentro de juegos de aventura, de disparos, deportes, misterio, supervivencia y más hasta nuevos experimentos que desafían por completo la manera en que vemos y vivimos un producto que tiene como fin el entretenimiento.

Este juego nos presenta una historia de misterio basada en la cultura japonesa que rodea a la familia ‘Shijma’ de muertes sin explicación a lo largo de diferentes épocas, es aquí donde entra nuestra protagonista, ‘Haruka Kagami’, una escritora de novelas negras que cuenta con un agudo sentido de la observación, nos llevará a una extraña investigación de la familia que se centra en la fruta de la eterna juventud, dicho esto y sin expandir más acerca de la historia, iremos recorriendo diferentes acontecimientos y épocas con los actores que tenemos en escena, de hecho, los mismos actores interpretan a diferentes personajes a través de estas diferentes etapas que se nos presenta.

The Centennial Case: A Shijima Story más que poderlo definir como un videojuego, es una experiencia interactiva que busca tomar elementos característicos en un videojuego de misterio y suspenso como la investigación e interacción con ciertos elementos, en sí, esta experiencia nos presenta una serie de hechos a través de video, donde todo esta representado por personas reales en un mundo real, sin embargo, nosotros como jugadores y espectadores tendremos el control de ver y analizar las diferentes situaciones, como adelantar, pausar o regresar lo que acabamos de ver, tener acceso a los diferentes perfiles de los personajes que vamos conociendo, así como llegar al punto de donde todo lo que hemos visto y recolectado se nos presentará en una especie de cuarto de pruebas donde llegará el momento de comenzar a atar algunos cabos y encontrar respuestas, dónde tendremos que resolver algunas preguntas que se nos harán para ir avanzando.

Tal vez la fase de deducción es lo menos creativo de esta experiencia, ya que no representa un gran desafío llegar a las conclusiones necesarias para poder seguir progresando, sin embargo, la manera en que se presenta y desarrolla la historia nos hace no perdernos los acontecimientos que vamos viviendo, por otro lado, las opciones de audio nos ofrece el idioma original en japonés o un doblaje en inglés, siendo este último no tan bueno y preciso, pero a menos de que estén familiarizados con el idioma original, sin duda es la mejor opción.

The Centennial Case: A Shijima Story es una propuesta interesante por todos los lados donde la miremos, es desafiante como experiencia interactiva, es intrigante y sobre todo es entretenida, si bien es un tipo de experiencia que no será del agrado de todos, sobre todo que no se puede ver como un videojuego, pero sin duda es algo grato de experimentar para salir un poco de la rutina.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez