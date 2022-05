Biden habla de economía y seguridad en Corea del Sur; destaca inversión de Hyundai

Por Josh Boak y Aamer Madhani

Seúl, 22 de mayo (AP) — El Presidente estadounidense Joe Biden atendió el domingo temas tanto comerciales como de seguridad al concluir una gira de tres días por Corea del Sur, en una jornada en la que resaltó el compromiso de Hyundai de invertir al menos 10 mil millones de dólares en Estados Unidos y visitó a las tropas en una base militar cercana.

La visita de Biden a la Base Aérea de Osan, donde miles de soldados estadounidenses y surcoreanos monitorean la rápida evolución de la amenaza nuclear norcoreana, fue su última parada en el país antes de viajar a Tokio más tarde el domingo.

La agenda del día unió dos mensajes clave que Biden intenta transmitir en su primer viaje a Asia como Presidente.

En un momento de alta inflación y creciente descontento en su país, Biden recalcó su misión global de reforzar la economía estadounidense convenciendo a empresas extranjeras como Hyundai para que emprendan nuevas operaciones en Estados Unidos. También quiso demostrar su solidaridad con sus preocupados aliados asiáticos, que viven a la sombra de las armas nucleares norcoreanas y se tornaron escépticos sobre los compromisos de seguridad estadounidenses cuando el expresidente Donald Trump estaba en el cargo.

Cuando se le preguntó si tenía un mensaje para el líder del país, Kim Jong Un, Biden ofreció un breve “Hola. Punto”.

Era otra gran ruptura con la posición de Trump, que una vez dijo que se había “enamorado” de Kim.

Biden comenzó el día en un acto junto al presidente de Hyndai, Eusiun Chung, para destacar la inversión ampliada de la firma en Estados Unidos, que incluiría una fábrica de cinco mil 500 millones de dólares de baterías y vehículos eléctricos en Georgia.

Chung dijo que su empresa gastaría otros cinco mil millones de dólares en inteligencia artificial para vehículos autónomos y otras tecnologías.

La gran inversión de una firma surcoreana en Estados Unidos refleja cómo los dos países refuerzan su tradicional alianza militar con lazos económicos más estrechos.

En otro momento del viaje, Biden visitó una planta de procesadores informáticos gestionada por Samsung, el gigante electrónico surcoreano, que tiene previsto abrir una planta de producción de 17 mil millones de dólares en Texas.

La pandemia de coronavirus y la invasión de Rusia a Ucrania en febrero han obligado a replantear más a fondo las alianzas económicas y de seguridad. Los brotes de coronavirus causaron escasez de chips de computadoras, vehículos y otros productos que el Gobierno de Biden asegura que pueden solucionarse con mayor manufactura nacional y aliados confiables.

Se prevé que la fábrica de Hyundai en Georgia brinde empleo a ocho mil 100 trabajadores y produzca hasta 300 mil vehículos al año. Está previsto que la construcción inicie a principios del próximo año para después empezar a producir en 2025. La planta se ubicará cerca del poblado de Ellabell.

Together with the Republic of Korea, we’re producing semiconductor chips that are critical to our two countries and essential sectors of the global economy. pic.twitter.com/DfBa0pWEk6

— President Biden (@POTUS) May 21, 2022