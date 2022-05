Herrera dice que su desconcentración provocó alineación indebida; abren investigación

Monterrey, México, 22 de mayo (EFE).- Miguel Herrera, entrenador de los Tigres UANL, admitió el sábado que una desconcentración suya provocó una alineación indebida en el partido de vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2022 del futbol mexicano entre su equipo y el Atlas.

“Desconcentración por estar pensando en los goles, ya tenía el cambio en la cabeza y Hugo (Ayala) dijo que ya no podía más, que le dolía la espalda de un golpe y no me di cuenta. Responsabilidad 100 por ciento mía”, dijo en rueda de prensa tras la victoria de su cuadro por 4-2 sobre el Atlas, resultado que no le alcanzó a los Tigres para avanzar a la final al perder la serie semifinal por 5-4.