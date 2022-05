INAI ordena a Cámara de Diputados informar sobre reunión con Yon de Luisa y Arriola

El INAI instruyó a la Cámara de Diputados hacer una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Junta de Coordinación Política, Comisión del Deporte y la Coordinación de Comunicación Social, a efecto de localizar y proporcionar a la persona recurrente toda la información documental generada de este encuentro.

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó este domingo a la Cámara de Diputados buscar y entregar la información relativa a la reunión entre legisladores federales con el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, y el titular de la Liga MX, Mikel Arriola, tras los hechos violentos registrados durante el partido en el Estadio La Corregidora, el pasado 5 de marzo.

Al presentar el caso ante el pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez destacó la importancia de conocer los acuerdos de esta reunión en particular, para que “con ellos se tomen las medidas pertinentes a fin de que se puedan evitar este tipo de hechos en un futuro, sobre todo cuando son eventos de corte familiar”.

“De este modo, desde el INAI dirigimos nuestros esfuerzos para dar a conocer información que es de interés público, ya que como lo mencioné al principio, estos hechos lamentablemente tuvieron origen en un encuentro deportivo, en un encuentro familiar”, señaló.

En dicha reunión, la cual se llevó a cabo el pasado 17 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, participaron los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, además de Yon de Luisa y Mikel Arriola.

El Comisionado mencionó que entre los compromisos dados a conocer por las máximas autoridades del futbol nacional, se encuentran que las y los integrantes de las barras de los equipos de la Liga Mx sean registrados por medio de credenciales en el “Fan ID” en todos los estadios de la primera división, a partir de julio de 2022; dicho registro se hará en línea para la totalidad de las personas asistentes a cada encuentro.

Este registro, recordó, se efectuará sólo una sola vez y tendrá un identificador único de acceso para cualquier encuentro, se solicitará información básica de la credencial de elector y de contacto, y según las autoridades del futbol, se respetará en todo momento la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

En estos momentos se desarrolla la reunión entre la Junta de Coordinación Política y los directivos de la @FMF y la @LigaBBVAMX. pic.twitter.com/QlG5sQ2EXh — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 17, 2022

Mediante un comunicado, el INAI dio a conocer que un particular pidió conocer toda la información documental generada respecto al encuentro, sin embargo, en respuesta, la Cámara de Diputados respondió no haber localizado lo solicitado, ya que no se advierte obligación alguna para contar con lo requerido, razón por la cual persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.

La ponencia del Comisionado Adrián Alcalá, al analizar el caso, constató que en su respuesta, el sujeto obligado no agotó el procedimiento de búsqueda de lo solicitado porque omitió turnar la petición de información a la Comisión del Deporte y a la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, aunado a que se advirtieron elementos de los que se puede deducir que la reunión de interés de la persona en particular sí se llevó a cabo.

Por unanimidad, el pleno del INAI revocó la respuesta de la Cámara de Diputados y le ordenó hacer una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos en todas las unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Junta de Coordinación Política, Comisión del Deporte y la Coordinación de Comunicación Social, a efecto de localizar y proporcionar a la persona recurrente toda la información documental generada de este encuentro.