The Boys comparte tráiler de Dawn of the Seven, parodia al Snyder´s Cut

En el avance Homelander anuncia la ruptura con Stormfront debido a lo visto durante la segunda temporada, que no mencionaremos para no dejar spoilers de la trama.

Por Pedro Herrero

Ciudad de México, 22 de mayo (AS México).- La tercera temporada de The Boys está al caer, y como parte de la producción, han vuelto a hacer gala de sentido del humor con Dawn of the Seven, una parodia de Justice League a la que incluso ha reaccionado Zack Snyder. El tráiler que podemos ver acompañando esta noticia hace referencia a eventos visto durante la segunda temporada, y podemos disfrutarlo ante el estreno de la tercera que será este próximo 3 de junio.

Este tráiler arranca con una ciudad de New York devastada y la voz de Homelander asegurando que “Somos sus héroes. Estamos aquí para protegeros”, para dar paso a un vídeo de un minuto donde cinco de los héroes hacen acto de presencia. Al final del mismo, Homelander anuncia la ruptura con Stormfront debido a lo visto durante la segunda temporada, que no mencionaremos para no dejar spoilers de la trama.

Los miembros de Los Siete -que incluso ha abierto su propia web- son Homelander, A-Train, Starlight, Queen Maeve, Black Noir, Stormfront y The Deep.

ZACK SNYDER DA SU SELLO DE APROBACIÓN

Mientras, como decíamos, Zack Snyder -director de Justice League– ha reaccionado en Twitter a Dawn of the Seven, mencionando el tráiler del que hablamos. “Felicidades al director Bourke. Emocionado de ver cómo tu visión se ha llevado a cabo”, participando con cierto sentido del humor en la parodia de la cinta que él mismo dirigió, y que años después vio como su Snyder´s Cut arreglaba en cierto modo un estreno original que estuvo lejos de las expectativas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.