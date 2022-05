Will Poulter ofrece detalles sobre el futuro de Adam Warlock en Marvel

Madrid, 22 de mayo (Europa Press).- La esperada llegada de Adam Warlock al Universo Marvel es uno de los grandes atractivos de Guardianes de la Galaxia 3. Y Will Poulter, el actor que encarnará a la poderosa entidad cósmica en el filme de James Gunn, ha hablado sobre el futuro de su personaje dentro del UCM.

Como los fans marvelitas ya sabrán, Warlock es uno de los seres cósmicos más poderosos de la Casa de las Ideas en las grapas cuya historia, en los comics, está estrechamente vinculada a las Gemas del Infinito. Su llegada al Universo Cinematográfico Marvel, que diferirá de sus orígenes en papel, ya se adelantó en una de las escenas post-créditos de Guardianes de la Galaxia 2.

En dicha secuencia, se mostraba a Ayesha, la altiva Suma Sacerdotisa de los Soberanos, creando al poderoso ser para así vengarse del equipo liderado por Peter Quill.

La tercera entrega de la saga supondrá, precisamente, el debut de Poulter como Adam Warlock. Y ha sido precisamente el actor quien, en una entrevista con The Playlist, ha explicado que a pesar del potencial de su personaje en el UCM, no sabe lo que le deparará el futuro.

Así, el protagonista del Corredor de Laberinto, que tiene pendiente de estrenar su nueva película, The Score, dejó caer que “está esperando para averiguarlo”. “No lo sé. Sinceramente, no sé lo que me espera. Estoy esperando para averiguarlo, y esa es la pura verdad, aunque no hace falta decir que me encantaría embarcarme en un viaje con este personaje”, apuntó el actor.