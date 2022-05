Humberto Moreira acusa a hermano y a Viggiano de ser “los reyes del fraude electoral”

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).– El exgobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira, volvió a arremeter contra su hermano, el Diputado Rubén Moreira, y contra su cuñada, la candidata opositora a la gubernatura de Hidalgo, Carolina Viggiano, al llamarlos “reyes del fraude electoral” y advertir que podrían hacer exactamente eso en las elecciones del próximo 5 de junio.

Además, el también expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) descartó que sea el “asesor financiero” del candidato a Gobernador de Hidalgo por Morena, Julio Menchaca, y pidió la participación de la Guardia Nacional para salvaguardar las condiciones de seguridad en la entidad el día de la votación.

“Menchaca en todas las encuestas está muy por encima de la candidata del PRI, no se dejen engañar ni intimidar por estos priistas que perdieron el rumbo. Tienen una opción mejor, es la de Julio Menchaca, de quien no soy asesor financiero, como burlonamente dijo el esposo de la candidata. Pero soy un simpatizante”, expresó.

El exalcalde de Saltillo aclaró en el mismo video que “ya no estoy en ese partido”, en referencia al PRI, “por decisión de la camarilla de frívolos que ahora se encuentran en él”.

“Soy un hombre que ve que pueden tener al mejor Gobernador, Julio Menchaca. Se los digo yo que conozco perfectamente bien al esposo de la candidata y sé de los que son capaces: de convertir a Hidalgo en un estado lleno de balaceras, muertos, ejecuciones extrajudiciales y donde se robarían la tranquilidad de todos los hidalguenses”, indicó.

En contraste, Menchaca es “honesto, honrado, decente” y pidió al abanderado morenista: “Cuiden la elección”.

Apenas el miércoles pasado, el exgobernador de Coahuila había asegurado que Viggiano, perderá ante Morena dos a uno en las próximas elecciones del 5 de junio, donde además se renovarán otras cinco gubernaturas en el país.

En Palacio de Gobierno en Saltillo, por la ceremonia luctuosa del exgobernador Eliseo Mendoza Berrueto, el exdirigente priista cuestionó la unión entre el PRI y Partido Acción Nacional (PAN). “¿Cómo se van a unir el PRI y el PAN? No sólo en Hidalgo, sino en otros estados. Yo estoy alejado de la política, yo tengo un cirio pascual para que gane Julio Menchaca en Hidalgo“, dijo.

Viggiano, candidata por la alianza del PRI, PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD), es cuñada de Moreira por parte de su hermano Rubén Moreira Valdez, actual coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, quien dijo que espera que la política sea derrotada.

“Yo no escogí a mi cuñada, yo escogí a mi esposa y ella me escogió a mí, pero no, ni a los hermanos escoge uno, pero en Hidalgo va a ganar Julio Menchaca y no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca dos a uno, un hombre honesto, un hombre preparado”, opinó.