Monreal propone que INE organice elecciones en Morena para elegir candidato en 2024

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, adelantó que solicitará la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el proceso interno de selección de la candidatura Presidencial de 2024.

“Yo no creo en las encuestas, debo decirlo con toda seriedad, no engaño a nadie. Yo pugnaré al interior de Morena por elecciones primarias, porque las encuestas son fácilmente manipulables o susceptibles de manipulación; y la encuesta debe de ser sólo un elemento para la toma de decisiones, pero no el único instrumento para la toma de decisiones. Simplemente un elemento. Y yo creo que la elección primaria, organizada por los órganos electorales, es lo más conveniente para el país. Que participe el órgano electoral, que sancione el órgano electoral, que organice”, expuso al ser cuestionado durante la clausura de la exposición Zacatecas, Tierra de Artistas en la Vieja Casona Xicoténcatl.