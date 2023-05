El Presidente dice que si EU está ayudando militarmente a Boluarte no es buen vecino

Ciudad de México, 22 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a Estados Unidos para que deje de interferir en los asuntos políticos que ocurren en Perú, pues dijo, dicho país está legitimando al Gobierno de la mandataria Dina Boluarte, al cual calificó como “espurio y opresor”.

El mandatario mexicano acusó a Estados Unidos por el ingreso de 700 soldados norteamericanos para entrenar a las Fuerzas Armadas del Perú y a la Policía, acto que dijo, va en contra de promover la hermandad entre los países de Latinoamérica.

“Eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad de los pueblos del continente Americano. Es prepotencia. (…) El Gobierno de Estados Unidos no debería de abusar”, puntualizó.

Este lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú aprobó una moción que propone declarar al Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como persona non grata.

La sede legislativa peruana dio a conocer en sus redes sociales que el dictamen fue aprobado luego de que se obtuvieran 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

También precisó que, de acuerdo con el Artículo 68 del Reglamento del Congreso peruano, la moción será turnada al pleno para que se discuta.

Al respecto, el Presidente López Obrador aseguró que no era correcto que fuera declarado persona non grata. Comentó de nueva cuenta que Perú debía liberar a Pedro Castillo, restituirlo como su mandatario y llegar a un acuerdo para que se convoquen a elecciones y que “el pueblo peruano decida”.

“Pero cómo vamos a estar así, no es declarar non grato al Presidente de México. Para mí es hasta un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato, pero no es correcto”,