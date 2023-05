Acciones de Grupo México caen tras declaraciones de AMLO por ocupación ferroviaria

Analistas atribuyeron el comportamiento negativo del mercado bursátil y la leve depreciación del peso a la incertidumbre que ha rodeado la ocupación temporal de los tramos ferroviarios

Ciudad de México, 22 de mayo (AP/SinEmbargo) — Las divergencias que mantienen el Gobierno y el Grupo México, uno de los mayores conglomerados del país, a raíz de la ocupación por parte de militares de tres tramos ferroviarios que tenía en una subsidiaria de la corporación, alentaron el lunes los temores entre los inversionistas e hicieron caer por segunda jornada consecutiva la Bolsa Mexicana de Valores.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa culminó la sesión con una pérdida de 1.53 por ciento afectado por la caída que sufrieron la mayoría de las acciones, entre ellas la del Grupo México — la tercera empresa más importante del mercado bursátil — que registró un descenso de 3.16 por ciento.

La acción del conglomerado mexicano sufrió el pasado viernes una baja de 4.29 por ciento luego de que se dio a conocer la ocupación temporal de tres líneas ferroviarias que tenía la empresa Ferrosur en el estado de Veracruz, medida que golpeó a la Bolsa mexicana que cerró el viernes con una pérdida de 1.75 por ciento y ya acumula en dos días una caída de 3.25 por ciento.

De igual forma, el peso mexicano sufrió una depreciación de 0.63 por ciento que llevó la cotización de la moneda alrededor de 17.90 pesos por dólar.

Analistas atribuyeron el comportamiento negativo del mercado bursátil y la leve depreciación del peso a la incertidumbre que ha rodeado la ocupación temporal de los tramos ferroviarios debido a que hasta la fecha el gobierno y el Grupo México no han logrado llegar a un acuerdo sobre cómo se manejará la toma de las líneas Z, ZA y FA que corren entre las localidades sureñas de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, que tenía en concesión Ferrosur desde 1998.

El Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dejó claro el lunes que las diferencias entre su Gobierno y el grupo que dirige el empresario Germán Larrea — que es considerado el segundo hombre más rico de México — no han logrado superarse, pero se mostró dispuesto a buscar un acuerdo.

LARREA PIDIÓ REPENTINAMENTE 9.5 MIL MDP: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el dueño de Grupo México, Germán Larrea, supo y estuvo de acuerdo en “arreglarse” con el Gobierno federal para regresar la concesión de un tramo ferroviario en el Istmo para el Corredor de Tehuantepec. Pero, “mal aconsejado” por sus abogados –agregó–, entre ellos Fernando Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, sorpresivamente exigió nueve mil 500 millones de pesos.

Es una concesión, aclaró, no una propiedad de él. Se trata de una propiedad de la Nación, no de Germán Larrea, aseguró. Lo que sigue es hacer un avalúo y pagar una indemnización, explicó el Presidente. “Y esto no tiene nada que ver con la compra de Banamex”, agregó. “Si ellos cumplen con cuatro recomendaciones”, se quedarán con el banco. Larrea está negociando con Citi la compra del banco que alguna vez fue mexicano.

Ayer, sin embargo, Grupo México Transportes (GMXT) expresó su sorpresa ante la toma que hizo la Secretaría de Marina de los tres tramos de las vías de Ferrosur. A través de un comunicado, afirmó que fue un suceso sorpresivo e inusitado “la acción militar que ejecutó personal de la Marina el pasado viernes, a pesar de la cual GMXT sigue dialogando para buscar una solución en el marco del Estado de Derecho y con viabilidad para las partes”.

La empresa señaló que proseguirá con las negociaciones con el Gobierno federal sobre la concesión del tramo ferroviario de Ferrosur, el cual va de Coatzacoalcos a Medias Aguas. El Presidente confió en que “se llegará a un arreglo”.

En su conferencia de prensa matutina, explicó que el Gobierno está buscando un arreglo con las empresas para conseguir el mismo fin de “restituirse”. “Es lo único y nosotros buscamos un acuerdo, les damos el derecho de paso”, precisó.

Además, López Obrador enfatizó que si la Marina actuó en la vía férrea, fue para cuidarla de que no hubiera un sabotaje, pero reiteró que no es para que detuvieran las operaciones. “Están operando”, agregó.

Ayer, Grupo México recordó que a principios de 2022 había firmado un acuerdo con las secretarías de Gobernación (Segob), y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la construcción de una segunda vía con independencia operativa, la cual sería entregada a la Semar para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Luego de la firma de dicho convenio, GMXT inició inmediatamente las obras de construcción y efectuó gastos por varios cientos de millones de pesos. El costo total del proyecto sería solventado a través de la aplicación de las regalías que paga la empresa anualmente.

