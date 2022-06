Legisladores de EU solicitan que Google alerte sobre clínicas de aborto falsas

Por Julián Castillo

Los Ángeles, 22 de junio (La Opinión).- Un grupo de legisladores solicitó a Google formalmente que evalúe la posibilidad de alertar a sus usuarios cuando su motor de búsqueda muestre centros antiaborto, en lugar de clínicas legítimas que practiquen este tipo de tratamiento.

La solicitud fue realizada mediante una carta que contó con el apoyo del Senador Mark Warner (D-Virginia), la representante Elissa Slotkin (D-Michigan), así como otros líderes del partido demócrata que decidieron unirse a esta campaña.

Women looking for accurate resources about abortion shouldn’t have to wade through deceptive search results about fake clinics.

That’s why I led a letter to the Google CEO asking them to limit or label results for scam clinics.

— Mark Warner (@MarkWarner) June 20, 2022