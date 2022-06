Senado de EU avanza en propuesta bipartidista para la regulación de armas en el país

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS).- El Senado de Estados Unidos ha avanzado este martes en una votación clave el recién estrenado proyecto de ley bipartidista sobre seguridad de las armas, un paso importante para promulgar la primera medida importante en décadas en medio de un clima político tenso y la conmoción del país tras los últimos tiroteos mortales.

El proyecto de ley se enfrentará en el Senado estadounidense a otras dos votaciones clave, que podrían producirse a lo largo de esta semana, tal y como ha informado la cadena estadounidense CNN.

El proyecto de ley contempla medidas como aumentar la edad de compra de rifles semiautomáticos de 18 a 21 años, prohibir la importación, venta, fabricación, transferencia y posesión de dispositivos de alimentación de municiones de gran capacidad, así como establecer nuevos delitos por tráfico de armas y compraventa fraudulenta.

