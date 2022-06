Más de 200 personas han muerto por terremoto de 6.1 grados registrado en Afganistán

Por Fazel Rahman Faiez

KABUL/MADRID, 22 de junio (AP/EuropaPress).— Al menos 280 personas fallecieron en un sismo que remeció el este de Afganistán a primera hora del miércoles, según la agencia noticiosa estatal.

La información sobre el terremoto de magnitud 6.1 que sacudió la provincia de Paktika seguía siendo escasa, pero se produce en un momento en que la comunidad internacional ha abandonado en gran medida el país luego de la llegada del Talibán al poder el año pasado en medio de la caótica retirada de Estados Unidos de la guerra más larga de su historia.

Esto podría complicar cualquier esfuerzo de ayuda para este país de 38 millones de habitantes.

At least 280 killed in #Afganistan in last night's #earthquake, landslides and people still buried under rubble.

100+ buildings destroyed in eastern provinces #Paktika and #Khost.

Rescue ops underway, death toll mounting as devastation becomes clear.pic.twitter.com/3aGkfD0qtl

— Osama Bin Javaid (@osamabinjavaid) June 22, 2022