Moderna: Refuerzo contra Ómicron genera “potentes anticuerpos” frente a subvariantes

Madrid, 22 de julio (Europa Press).- Moderna ha anunciado este miércoles nuevos datos clínicos sobre su vacuna bivalente como dosis de refuerzo contra la COVID-19, que está específicamente diseñada frente a la variante Ómicron. En concreto, esta vacuna ha mostrado un aumento de más de cinco veces en los anticuerpos neutralizantes contra las subvariantes BA.4 y BA.5 en un estudio de fase 2/3.

One month after administration in previously vaccinated and boosted participants, a 50 µg #booster dose of mRNA-1273.214 elicited potent neutralizing antibody responses against the #Omicron subvariants BA.4 and BA.5 in all participants regardless of prior infection. pic.twitter.com/t6BQTrgCoO

— Moderna (@moderna_tx) June 22, 2022