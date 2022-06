¿Cuál es el riesgo de contagio de COVID en un vagón de tren o metro? Modelo lo revela

Madrid, 22 de julio (Europa Press).- Los investigadores han demostrado cómo las enfermedades transmitidas por el aire, como la COVID-19, se propagan a lo largo de un vagón de tren y han descubierto que no existe un “punto más seguro” para que los pasajeros minimicen el riesgo de transmisión.

El modelo, que se validó con un experimento controlado en un vagón de tren real, también muestra que las máscaras son más eficaces que el distanciamiento social para reducir la transmisión, especialmente en los trenes que no están ventilados con aire fresco.

Los resultados, que se publican en la revista Indoor Air, demuestran lo difícil que es para los individuos calcular el riesgo absoluto y lo importante que es para los operadores de trenes mejorar sus sistemas de ventilación para ayudar a mantener la seguridad de los pasajeros.

