Marte como nunca antes: La NASA comparte el primer mapa casi global del planeta

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) – El equipo del instrumento CRISM de la nave Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA ha publicado las primeras piezas de un nuevo mapa casi global de la superficie marciana.

Se trata de una imagen masiva de 5.6 gigapíxeles en 72 colores, transmitiendo la composición mineral de la superficie marciana.

“Es efectivamente un conjunto de datos completamente nuevo que impulsará una segunda ola de descubrimientos sobre la composición de la superficie de Marte”, dijo en un comunicado Scott Murchie, científico planetario del Laboratorio de Física Aplicada (APL) de Johns Hopkins e investigador principal de CRISM. “De hecho, uno de los objetivos de la próxima misión extendida de MRO es que su cámara HiRISE regrese y tome una imagen en color de los cientos de nuevos puntos de alta prioridad científica que estamos encontrando en el mapa, lugares que no han sido fotografiados en alta resolución porque no se conocía su importancia”.

Last week, the MRO CRISM team at #JHUAPL released a new map of #Mars, which shows where various minerals currently are and where water once was. “It’s a whole new data set that will fuel a second wave of discoveries about Mars’ surface composition.”👇🏻 https://t.co/xPxwesOaeG

